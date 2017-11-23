Губернатор Югры объявила 2018 год в регионе Годом гражданского согласия

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова объявила 2018 год Годом гражданского согласия в регионе.

"Весной 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Считаю, что именно в год президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение, консолидируя нас. Опираясь на мнение югорчан, результаты общественного обсуждения, предлагаю 2018 год, год 25-летия Конституции Российской Федерации, объявить Годом гражданского согласия", — заявила Комарова в четверг в рамках ежегодного обращения к жителям региона, представителям общественности и депутатам думы автономного округа.

В своем выступлении она также предложила вспомнить герб российского государства.

"Три короны, которые венчают головы орла, издревле, начиная с герба Русского царства, символизируют Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Причем центральная корона, которая объединяет головы орла, — наша, сибирская. Югра и Сибирь веками служили точкой единения, идеологической "сборки" нашей страны. Наши земли в силу суровой природы могли быть освоены лишь смелыми, сильными, объединенными общей идеей людьми. Наша идея — благополучие Югры и России. Именно с нее начинается наше гражданское согласие, каждое дело, каждый успех", — подытожила Комарова.

Нынешний год был объявлен в Югре Годом здоровья.

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