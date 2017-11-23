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Беднов: медицинский туризм в России необходимо развивать за счет ГЧП

12:1223.11.2017
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© Fotolia / nenetusДевушка во время процедуры грязелечения. Архивное фотоДевушка во время процедуры грязелечения. Архивное фото
© Fotolia / nenetus

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Одним из основных трендов выставки MedTravelExpo-2017 должно стать развитие медицинского туризма в России с использованием инструментов государственно-частного партнерства, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Вид на ЦВК Экспоцентр. Архивное фото
© Фото : Антон Борисович Носик
Выставка MedTravelExpo пройдет в рамках Российской недели здравоохранения
Новый проект "MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры" призван способствовать развитию въездного медицинского туризма и санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Он будет презентован впервые в рамках форума "Российская неделя здравоохранения-2017", который пройдет с 4 по 8 декабря на площадке АО "Экспоцентр".

"Если мы не будем привлекать внимание к проблеме развития медицинского туризма в России, дело и не сдвинется. Я думаю, одним из основных трендов должно стать улучшение инфраструктуры лечебных и санаторно-курортных комплексов. Для этого нужны вложения, но одного государства недостаточно, необходимо развивать в этой сфере государственно-частное партнерство. Этот вопрос, который должен быть одним из первых трендов", — сказал Беднов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, каковы ожидания от нового проекта.

Эти вопросы, а также задачи привлечения в Россию туристов для отдыха и лечения будут обсуждать на конгрессе "Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы", который одновременно пройдет в "Экспоцентре". "Здесь должны сказать свое слово регионы, они должны быть кровно заинтересованы, в том, чтобы развивать свои санаторно-курортные комплексы, ведь это серьёзная добавка к местным бюджетам", — считает Беднов.

Он также отметил, что уникальное географическое положение и климатическое разнообразие России позволяют получать здесь самые различные виды лечения, в частности, спа-процедуры и климатотерапию.

"У нас есть хорошие источники в Курской области, Липецкой и других территориях, и не надо далеко ездить в те же Карловы Вары, чтобы попить водички, можно это сделать у нас и недорого. От того, что в России большая территория мы можем оказывать большой спектр услуг от Запада до Востока, и на Камчатке, и на Дальнем Востоке. Но в это надо вкладывать деньги, искать инвесторов. Также должны быть социальные программы, которые позволят отдыхать в хороших санаториях нашим ветеранам и пенсионерам. Здесь свое слово должны сказать и профсоюзы", — полагает Беднов.

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