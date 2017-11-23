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Выставка MedTravelExpo пройдет в рамках Российской недели здравоохранения

12:0723.11.2017
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© Фото : Антон Борисович НосикВид на ЦВК Экспоцентр. Архивное фотоВид на ЦВК Экспоцентр. Архивное фото
© Фото : Антон Борисович Носик

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новый выставочный проект для санаториев, курортов и медицинских центров — специализированную выставку MedTravelExpo-2017, представят на международном научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения-2017", сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

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"Российская неделя здравоохранения" пройдет 4 — 8 декабря в ЦВК "Экспоцентр". Это один из самых масштабных в стране проектов в сфере охраны здоровья, объединяющий целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на форуме рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения. На форуме будут представлены ведущие научные центры Минздрава России и РАН, состоятся заседания профильных комиссий по профилактике неинфекционных заболеваний и главных специалистов по терапии Минздрава РФ.

"Впервые мы презентуем новый проект "MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры". Он призван способствовать развитию въездного медицинского туризма и санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Мы решили обратить внимание на этот аспект, так как интерес к медицинскому туризму возрастает в России. Если взять данные Минздрава РФ, то интерес к лечению в РФ значительно возрос. Объем рынка в 2015 году был около 650 миллионов рублей, а уже в 2016 году он вырос практически на 200% и достиг 2 миллиардов рублей", — сказал Беднов на пресс-конференции, посвященной форуму "Российская неделя здравоохранения".

Он добавил, что MedTravelExpo-2017 будет сопровождаться конгрессом "Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы".

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Вниманию посетителей выставки и конгресса будут представлены инновационные технологии и услуги санаторно-курортных учреждений и оздоровительных пансионатов, медицинских центров и клиник, центров эстетической медицины, агентств медицинского туризма. На презентационной площадке MedTravelExpo ведущие специалисты международных клиник Австрии, Германии, Хорватии, Республики Корея и других стран проведут образовательные семинары, презентации и мастер-классы.

Беднов также отметил, что одними из ключевых мероприятий недели станут VIII международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний "За здоровую жизнь-2017", международные выставки "Здравоохранение-2017" и "Здоровый образ жизни-2017".

В выставках "Здравоохранение-2017", "Здоровый образ жизни-2017", "MedTravelExpo-2017" примут участие около 900 экспонентов из всех федеральных округов России и 34 стран мира, среди которых Австралия, Австрии, Индия, Белоруссия и другие. Национальные экспозиции представят Германия, Китай, Республика Корея, Чехия. На площади более 40 тысяч квадратных метров будет представлен весь спектр современного оборудования и изделий медицинского назначения, новейшие технологии и научно-промышленные разработки, последние мировые и отечественные достижения во всех сферах здравоохранения.

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