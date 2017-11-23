Двоих жителей Владимира наградят за спасение четырех человек на пожаре

ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Двое жителей Владимира, которые в среду вытащили из горевшего дома трех маленьких детей и пожилую женщину, будут представлены к награде, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС области.

Утром в четверг житель Владимира Михаил Морозов увидел задымление в соседнем двухэтажном четырехквартирном деревянном доме №5 по улице Малые Ременники. Мужчина подошел поближе и заметил в окне второго этажа женщину, которая звала на помощь.

"Крики услышал и проходящий мимо Павел Староверов. Одна сторона дома и кровля горели открытым огнем. Мужчины устремились в дом, разбудили жильцов и немедленно приступили к их эвакуации", — говорится в сообщении МЧС.

По данным спасателей, дым распространялся по жилым помещениям и лестничной клетке в считанные секунды, а огонь перегородил эвакуационный выход. Нескольким семьям удалось пробраться в не охваченные дымом и огнем помещения.

"На втором этаже оставались четверо детей с матерью и пожилая женщина на первом этаже, которые самостоятельно покинуть дом не могли. Натянув покрывало, мужчины спасли двоих совсем ещё маленьких детей, остальные двое вместе с матерью спасались при помощи лестницы, которую принесли жители соседнего дома. Далее, не теряя ни секунды, Павел и Иван принялись спасать пожилую женщину", — сообщают спасатели.

Разбив стекло и сломав раму на первом этаже, Морозов пробрался внутрь квартиры, которая была практически вся заполнена дымом. Мужчина подсадил женщину на подоконник, а снаружи выбраться ей помогал Староверов. Через три минуты после сообщения о возгорании, около 6.20 мск, на место происшествия прибыли пожарные. К их приезду часть здания и кровля были охвачены открытым огнем.

Пожарным удалось локализовать возгорание и не дать огню охватить другие квартиры. Вскоре пожар был потушен. По данным управления МЧС, сгорели конструкция кровли, имущество и внутренняя отделка второго этажа на площади 200 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются. Спасенных жильцов приютили жильцы соседнего дома. В пожаре никто не пострадал.

"Всего в этом доме были девять человек. Мужчины разбудили жильцов, а непосредственно спасли трех детей и пожилую женщину", — сказал представитель МЧС. На вопрос РИА Новости, будут ли спасатели ходатайствовать о представлении Морозова и Староверова к награде, собеседник агентства ответил: "Конечно. Там несколько есть наград — либо за "За спасение погибавших", либо "За отвагу на пожаре". Это уже как решат".