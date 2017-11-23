В Ингушетии предотвратили более 50 случаев кровной мести из-за ДТП

МАГАС, 23 ноя — РИА Новости, Адам Буражев. Члены примирительной комиссии Ингушетии смогли остановить эскалацию конфликта в 50 случаях, когда в результате дорожно-транспортных происшествий погибли люди, сообщил начальник управления по делам религии администрации главы республики Али Котиков в ходе заседания комиссии с участиев Юнус-Бека Евкурова.

"Для своевременного выявления негативных участков, ведущих к противостоянию и враждебности сторон, проводится мониторинг ситуации. Отдельная история — случаи кровной вражды из-за ДТП, на их счету до 50 случаев, в которых удалось остановить кровопролитие. На почве кровной мести примирение состоялось в восьми случаях", — рассказал он.

Котиков добавил, что к этой работе привлекаются алимы, религиозные деятели, авторитетные старейшины, родственники кровных сторон и представители органов государственной власти региона.

В свою очередь, глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился к старейшинам с просьбой принимать активное участие в рейдовых мероприятиях УГИБДД, в разрешении земельных споров, сходах граждан, которые еженедельно проходят в селах, во встречах с волонтерами, различными диаспорами.

"Я надеюсь на вашу помощь и поддержку в дальнейшем, потому что влияние вашего авторитета на общественную жизнь республики может помочь в решение многих серьёзных вопросов. Надо продолжать работать в том же направлении, уделяя самое пристальное внимание, в сфере духовно-нравственного развития народа, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, обеспечению общественно-политической и социальной стабильности в регионе",- подчеркнул Евкуров.

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