МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении поправку, которая позволяет блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора.
10.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Поправка обязывает оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.
Подобный запрос от правоохранительных органов или Роскомнадзора также может быть направлен по результатам контрольных мероприятий в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, следует из текста поправки.
Автором этой поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.