Евкуров поручил привлечь молодежь для борьбы с нарушителями ПДД

МАГАС, 23 ноя — РИА Новости, Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей встречи с секретарем Совбеза республики Ахмедом Дзейтовым поставил задачи разработать план мероприятий по минимизации ДТП и привлечь общественность к профилактическим мероприятиям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы руководителя субъекта.

"В каждом населенном пункте нужно определить инициативную молодежь, которая будет не только следить за соблюдением порядка в своем селе, но и объяснять тем, кто его нарушает, что этого делать нельзя", — цитирует пресс-служба слова Евкурова.

Кроме того, глава республики отметил, что еженедельно на заседание правительства нужно готовить справку о нарушителях правил дорожного движения, работающих в бюджетной сфере, а раз в квартал — собирать всех лихачей, виновников ДТП и их родственников для профилактических бесед.

Пресс-служба уточняет, что в скором времени будет создана специальная рабочая группа, которая проведет мониторинг ситуации на дорогах в целом, выявит основные причины дорожно-транспортных происшествий, определит в населенных пунктах самые аварийно-опасные участки дорог и представит свои предложения для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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