Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в центре России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение потребителей в Воронежской и Рязанской областях, продолжают работы во Владимирской и Ивановской областях, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В среду, 22 ноября, из-за сильного снега с дождем и налипания мокрого снега на провода в Воронежской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях происходили массовые аварийные отключения в электросетях. Число оставшихся без электроснабжения потребителей достигало 36,2 тысячи человек.

В среду в 19.58 мск аварийно-восстановительные работы были завершены в Воронежской области, в четверг в 07.01 мск восстановлено электроснабжение потребителей Рязанской области.

"В настоящее время продолжается восстановление электроснабжения потребителей во Владимирской и Ивановской областях, где без электроснабжения суммарно остаются около 1,4 тысячи человек", — говорится в сообщении Минэнерго.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.