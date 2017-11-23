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Общество

Минтруд призвал не нагнетать обстановку вокруг "исчезающих" профессий

09:1323.11.2017
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минтруд призвал не нагнетать обстановку вокруг "исчезающих" профессий, таких, как водитель – их представители смогут пройти переобучение в смежной области, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова. Кроме того, по словам Ельцовой в России большая потребность в "рабочих руках".

Проекция человеческого мозга. Архивное фото
© Fotolia / taa22
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"Я считаю, что повышение градуса в этом вопросе негативно влияет на конструктивную атмосферу. Надо в спокойном режиме следить тому, кто выходит на рынок труда или готовиться к этому. Важно, чтобы родители ориентировали ребёнка – поможет профориентация, сегодня это очень доступно, много тестов о склонности человека к той или иной профессиональной деятельности. И затем выстраивание карьеры при помощи различных инструментов. Надо в спокойном режиме давать эту информацию, как на витрине – это задача государства — чтобы человек видел какая профессия, какие требования, куда пойти учиться, повышать квалификацию. Таким образом, государство старается совместно с работодателями сообщить об этом потребителю", — заявила Ельцова.

Она отметила, что меняются только требования к квалификации работников, при этом найти работу в прежней сфере сможет даже представитель профессии, в которой конкуренцию человеку составят машины. "Например, водитель. Понятно, что сейчас уже идут разработки и внедрение беспилотных автомобилей. В глобальном смысле идёт изменение требований к квалификации работников. Если есть у человека умение базовое — работать с техникой, то при внедрении беспилотных автомобилей может просто измениться его функция – он не будет водителем, он будет оператором управления транспортным средством, будет работать в системе обслуживания", — заявила она.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкКабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании "Яндекс"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании "Яндекс"

Также Ельцова отметила, что проникновение технологий будет происходить не одномоментно.

Михаил Абызов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Будет и система образования и требования к квалификации перестраиваться так, чтобы человек мог планировать сам свою карьеру, получение дополнительных знаний — либо самостоятельно, либо будет работодатель помогать. Государство создаёт информационные ресурсы, где человек может почерпнуть информацию об изменении требований к квалификации работников", — сказала замминистра.

В качестве примера она привела профессию врача – ее представители сегодня должны обладать очень серьёзными знаниями, в том числе с точки зрения использования информационных технологий. "Поэтому глобально с точки зрения профессии как таковой "врач" остаётся, но изменяются и повышаются требования к навыкам и умениям", — пояснила собеседница агентства.

По словам Ельцовой, неотъемлемой частью рынка труда является система образования и именно в ней заложены возможности для создания максимально комфортных условий при переходе от одного вида деятельности к другому.

© Fotolia / Luis LouroIT технологии в медицине
© Fotolia / Luis Louro
IT технологии в медицине

"Вы знаете, что у нас помимо базовых программ – колледжей, техникумов, вузов есть еще дополнительное образование. Это гибкая система, которая реагирует на спрос. Появляется спрос на рынке — в ответ возникает система подготовки кадров. Таким образом, самой главной нашей задачей является быстрое сообщение о том, какие требования к квалификации работника меняются, система образования выстраивает навигацию, чтобы максимально быстро предложить возможности для переобучения человека", — заявила она.

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© РИА Новости / Александр Натрускин
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Ельцова также назвала профессии, которые требуются на рынке труда сейчас, это "строительные профессии, транспорт, в сфере медицины требуются специалисты, безусловно, есть и запрос на программистов".

"Не надо переживать, что кто-то останется без работы. У нас большая потребность в рабочих руках и тот, кто действительно ищет приложение своего труда, наметил какую-то карьеру – для него на сегодня масса возможностей для реализации", — резюмировала она.

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