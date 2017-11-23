Милонов попросил проверить магазины на наличие устройств для наркозависимых

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил запросы главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой организовать проверку магазинов на наличие в их ассортименте устройств для курения наркотических веществ и запретить их продажу на территории России.

"На мой адрес поступают многочисленные обращения от граждан, обеспокоенных свободной продажей в табачных магазинах и киосках по всей стране всевозможных приспособлений для употребления наркотических средств и галлюциногенных курительных смесей. Данные устройства, как удалось выяснить, предназначены для курения только так называемых "легких наркотиков" и других запрещенных опасных веществ и не могут быть приспособлены для курения табака", — говорится в обращении депутата к главам министерств. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Милонов отмечает, что "стеклянные и глиняные колбы, пробирки, трубки, шланги и кальяны для наркотиков можно купить практически под стенами Государственной думы, в единственном табачном киоске на Тверской улице, где треть ассортимента представлена товарами для наркозависимых".

Депутат подчеркивает, что данная ситуация создает впечатление, что в России действует дружественная атмосфера для занятий наркоманией. "Кроме того, эта ситуация наносит ущерб политике нашего государства в части пропаганды здорового образа жизни и борьбы с употреблением наркотических средств", — полагает парламентарий.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность организации тотальной проверки розничных и оптовых магазинов на предмет наличия в ассортименте подобных товаров с последующим изъятием и запретом к продаже на территории Российской Федерации ввиду провоцирования населения к занятию наркоманией", — пишет Милонов в обращении к главе МВД и министру промышленности и торговли.