В Минтруда прокомментировали рост официальной безработицы в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Повышение регистрируемой безработицы в России в течение последних нескольких недель не вызывает опасений, поскольку число вакансий превышает число безработных, а программы переобучения и трудовой мобильности работают, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

По прогнозу, на ближайшие три года безработица будет снижаться, добавила она.

Последние три недели Минтруд сообщает о повышении численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. На 15 ноября она составила более 714 тысяч человек.

"Мы не видим этих рисков, по крайней мере, сейчас у нас нет предпосылок, чтобы об этом говорить. У нас требуются рабочие руки. Прогноз на ближайшие три года – мы ожидаем снижение безработицы и по методологии международной организации труда", — заявила Ельцова.

По словам замминистра, программы переобучения в ближайшие два года расширится на новые регионы.

"И программа производительности труда движется так, чтобы даже там, где вдруг планируется перемещение трудовых ресурсов — из региона в регион или кто-то захотел бы переехать или переместиться в другую сферу – мы должны это сопровождать обучением. Эти средства предусмотрены, и ближайшие два года у нас планируется, что этот проект будет на большое количество регионов распространяться", — заявила она.

Ельцова также подчеркнула, что повышение регистрируемой безработицы происходит на незначительные проценты.

"С точки зрения численности безработных – у нас меньше миллиона человек, а требуется у нас всегда миллион – полтора вакансий — рабочие руки требуются. Другое дело, что у нас есть территориальные диспропорции, регионы, где высокая безработица, и где низкая безработица и требуются рабочие руки", — сказала собеседница агентства.

Замминистра добавила, что проблему диспропорции решает программа трудовой мобильности. "Страна большая, мы предоставляем возможность и переезда, и возможность получения информации по новому месту работы. Наш общероссийский банк вакансий позволяет получить информацию об инфраструктуре того региона, куда вы решите поехать. Другое дело, что человек не всегда принимает решение переехать, поэтому у нас всегда есть территориальные диспропорции по Российской Федерации, и мы предлагаем гражданам помощь в переезде. Да, это объёмы не очень большие, по приглашению работодателей переезжают около 10 – 11 тысяч в год, это объёмы незначительные, но этот инструмент существует, поэтому мы не видим опасности и рисков, что у нас резко возрастёт регистрируемая безработица", — резюмировала она.

По данным Минтруда, на 15 ноября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.