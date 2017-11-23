В Минтруда прокомментировали рост официальной безработицы в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Повышение регистрируемой безработицы в России в течение последних нескольких недель не вызывает опасений, поскольку число вакансий превышает число безработных, а программы переобучения и трудовой мобильности работают, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.
Последние три недели Минтруд сообщает о повышении численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. На 15 ноября она составила более 714 тысяч человек.
"Мы не видим этих рисков, по крайней мере, сейчас у нас нет предпосылок, чтобы об этом говорить. У нас требуются рабочие руки. Прогноз на ближайшие три года – мы ожидаем снижение безработицы и по методологии международной организации труда", — заявила Ельцова.
По словам замминистра, программы переобучения в ближайшие два года расширится на новые регионы.
Ельцова также подчеркнула, что повышение регистрируемой безработицы происходит на незначительные проценты.
"С точки зрения численности безработных – у нас меньше миллиона человек, а требуется у нас всегда миллион – полтора вакансий — рабочие руки требуются. Другое дело, что у нас есть территориальные диспропорции, регионы, где высокая безработица, и где низкая безработица и требуются рабочие руки", — сказала собеседница агентства.
По данным Минтруда, на 15 ноября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.