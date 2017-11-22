Берг: этноконфессиональная стабильность для Оренбуржья — норма жизни

ОРЕНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. По итогам девяти месяцев текущего года в Оренбургской области оформлены почти десять тысяч трудовых патентов для иностранцев, сообщил глава региона Юрий Берг.

"Серьезная работа проводится правительством Оренбургской области в сфере миграционной политики. Только по итогам девяти месяцев текущего года оформлены почти 10 тысяч патентов, что снижает уровень криминогенности в среде мигрантов и дает ощутимый экономический эффект", — сказал губернатор, выступая на межведомственном совещании в Оренбурге с участием членов областного правительства, руководителей силовых структур и представителей духовенства.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, совещание было посвящено вопросам предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, экстремистских и террористических проявлений, противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан. Также были рассмотрены результаты работы правоохранительных и контролирующих органов по противодействию факторам риска, обусловленным приграничным статусом Оренбургской области.

"Экономический потенциал, а также благоприятные условия для добрососедского проживания граждан разных национальностей и вероисповедания делают регион привлекательным для иностранцев, и в этом году в Оренбургской области на миграционный учет поставлено почти 93 тысячи граждан других государств", — сказал Берг.

Он напомнил, что в Оренбургской области в мире и согласии живут представители более чем 120 национальностей.

"Этноконфессиональная стабильность для нас — норма жизни. Тем не менее, тема сегодняшней рабочей встречи актуальна. Наш регион — одна из крупнейших транспортных развязок на путях, соединяющих Европу и Азию. Отсюда возникают риски националистических, экстремистских религиозных, террористических проявлений и фактов незаконной миграции", — отметил губернатор.Берг заявил, что в Оренбургской области успешно реализуются Стратегия противодействия экстремизму и Концепция противодействия терроризму.

"Региональная законотворческая деятельность направлена, прежде всего, на обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения в духе взаимопонимания и уважения, межнационального мира и веротерпимости. Слаженная и результативная работа правоохранителей, органов исполнительной власти и муниципалитетов способствует сохранению в регионе межнациональной и межконфессиональной стабильности и недопущению фактов экстремизма и терроризма. Но в этом деле не может быть предела совершенству", — сказал глава региона.

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