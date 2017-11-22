В Оренбурге открыли мемориальную доску в честь археолога Кастанье

ОРЕНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Мемориальную доску в честь Жозефа-Антуана Кастанье — действительного члена Оренбургской ученой архивной комиссии, российского археолога, востоковеда и французского политического историка — открыли на здании в Оренбурге, в котором размещен Музей истории города, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"Иосиф Антонович, как называли Кастанье на русский манер, внес особый вклад в развитие исторических наук. Его интерес к изучению истории и культуры народов центрально-азиатского региона, и особенно Оренбургского края, получил продолжение в работах многих ученых. И он, несомненно, оставил глубокий след в истории Оренбургской области", — сказал министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко на церемонии открытия доски.

Жозеф-Антуан Кастанье (1875 — 1958) родился во французском городке Гайяк, получил образование в Тулузе. В 1899 году он покинул Францию и поселился на Северном Кавказе, чтобы заниматься этнографическими исследованиями, а в 1901 году переехал с женой и дочерью в Оренбург.

Там он преподавал французский язык и проводил научные изыскания. Интересы Кастанье были многогранны: археолог, этнограф, лингвист, историк. Ученый классифицировал все известные до 1910 года археологические памятники, включая расположенные на территории Казахстана, и исполнял обязанности хранителя основанного Владимиром Далем 30-е годы ХIХ века музея археологической Комиссии, насчитывавшего 3 тысячи единиц хранения.

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