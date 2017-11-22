В ЯНАО завершают разработку программы защиты прав коренных жителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ямальские депутаты завершают работу по формированию окружной народной программы по улучшению жизни коренных и малочисленных народов Севера, сообщил председатель Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин на заседании Совета Федерации в рамках "часа субъекта России".

"Это регионально стратегический документ, основу которого составят предложения и инициативы, поступившие от ямальцев по самому широкому спектру направлений. Это вопросы образования, здравоохранения, сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности, подготовки кадров, развития факторий… Культура, жилье, транспорт и многие другие вопросы. Часть предложений уже учтена при принятии ряда действующих государственных программ среднесрочной перспективы. Реализация этого народного документа позволит нам наиболее результативно выстроить наши с вами взаимоотношения по совершенствованию законодательства", — обратился Ямкин к сенаторам.

Он напомнил, что в округе проживает более 130 национальностей. К представителям коренных малочисленных народов относится более 47 тысяч жителей, из них свыше 18 тысяч ведут кочевой и полукочевой образ жизни. "Это одно из существенных условий, определяющих особенность регионального законодательства", — отметил депутат.

"На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблемных вопросов. К примеру, федеральным и региональным законодательством закреплен значительный перечень льгот для коренных и малочисленных народов Севера, но отсутствие единого нормативного законодательного порядка отнесения граждан к данной категории, а также списка документов, которым подтверждается этот статус, затрудняет возможность реализации предусмотренных мер поддержки", — заметил Ямкин.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор не принят федеральный закон о северном оленеводстве, которое является одной из основных отраслей агропромышленного сектора экономики северных территорий.

"Ввиду отсутствия базового федерального регулирования гарантии и меры господдержки людей, занятых в этой сфере, в регионе также затруднены. К примеру, существующий статус общин коренных малочисленных народов Севера как некоммерческих организаций исключает возможность получения ими финансовой поддержки на правах сельхозпроизводителей, что существенно затрудняет их участие в производстве продукции традиционных отраслей. Кроме того, остаются за рамками трудового поля оленеводы-частники и женщины, обеспечивающие быт оленеводов и рыбаков, которых у нас называют чумработницами. А наше предложение о необходимости корректировки перечня мест проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости, к сожалению, вообще было признано нецелесообразным", — пожаловался председатель заксобрания.

По его словам, 14 населенных пунктов округа, благодаря такому решению, были исключены из указанного перечня. И более 600 человек, которые ведут кочевой образ жизни, теперь лишены права на досрочное назначение социальной пенсии по старости. Ямкин выразил надежду на содействие федеральных сенаторов в решении актуальных вопросов, касающихся улучшения жизни коренных и малочисленных народов Севера.

Другие новости региона читайте здесь >>