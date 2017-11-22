В ЯНАО завершают разработку программы защиты прав коренных жителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ямальские депутаты завершают работу по формированию окружной народной программы по улучшению жизни коренных и малочисленных народов Севера, сообщил председатель Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин на заседании Совета Федерации в рамках "часа субъекта России".
Он напомнил, что в округе проживает более 130 национальностей. К представителям коренных малочисленных народов относится более 47 тысяч жителей, из них свыше 18 тысяч ведут кочевой и полукочевой образ жизни. "Это одно из существенных условий, определяющих особенность регионального законодательства", — отметил депутат.
"На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблемных вопросов. К примеру, федеральным и региональным законодательством закреплен значительный перечень льгот для коренных и малочисленных народов Севера, но отсутствие единого нормативного законодательного порядка отнесения граждан к данной категории, а также списка документов, которым подтверждается этот статус, затрудняет возможность реализации предусмотренных мер поддержки", — заметил Ямкин.
Он также обратил внимание на то, что до сих пор не принят федеральный закон о северном оленеводстве, которое является одной из основных отраслей агропромышленного сектора экономики северных территорий.
По его словам, 14 населенных пунктов округа, благодаря такому решению, были исключены из указанного перечня. И более 600 человек, которые ведут кочевой образ жизни, теперь лишены права на досрочное назначение социальной пенсии по старости. Ямкин выразил надежду на содействие федеральных сенаторов в решении актуальных вопросов, касающихся улучшения жизни коренных и малочисленных народов Севера.