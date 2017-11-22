Telegram впервые заблокировал канал, распространявший "пиратский" контент

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мессенджер Telegram впервые заблокировал канал, распространявший "пиратский" аудиоконтент, сообщил Роскомнадзор на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мессенджер Telegram впервые заблокировал канал, который распространял аудиоконтент с нарушением авторских прав. Объединим усилия в борьбе за легальный контент!", — говорится в сообщении.

"Антипиратский" закон, который создал возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино- и телефильмы с нарушением авторских прав, вступил в силу в РФ 1 августа 2013 года.

С 1 мая 2015 года в силу вступила новая редакция этого закона, по которой он распространяется на музыку, книги и софт и при систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности позволяет Роскомнадзору навсегда закрывать доступ к сайту c "ворованным" контентом.

Кроме того, с 1 октября 2017 года вступил в силу закон о блокировке копий ("зеркал") "пиратских" сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.