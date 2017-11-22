В финальный этап конкурса «Лидеры России» прошли 2700 человек

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. 2700 человек прошли в очную отборочную часть по итогам проведения заочного этапа конкурса "Лидеры России", сообщил руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

"Это соответствует 300 участникам в полуфинале в каждом федеральном округе кроме центрального, где из-за огромного количества заявок было принято решение проводить два полуфинала по 300 человек", – добавил он.

Организаторы планировали получить около 10 000 заявок, а по итогам их прислали почти 200 000 человек.

"Вывод – это то, конечно, что у нас в стране явный дефицит социальных лифтов, если такой спрос на продвижение, на то, чтобы показать себя, на то, чтобы себя проявить, на то, чтобы была возможность продвинуться дальше", – отметил Комиссаров.

Анализ данных участников показал, что 55% конкурсантов моложе 35 лет. Также статистика говорит о том, что 80% прошедших в следующий этап не были ранее представлены в сегменте государственного управления высокого уровня.

Собственники бизнеса и акционеры составляют 10% участников, руководители организаций – 12%, руководители высшего звена – 25%, члены правления – 1%.

Доля женщин среди конкурсантов снизилась – в начале их было 26%, а сейчас уже 15%.

Завершающий тест на управленческий потенциал прошли 12 500 человек. Именно по его итогам было отобрано 2700 участников полуфинала.

"Дистанционный этап отбора был очень непростым, тесты были сложные, и мы очень рады, что такое большое количество активных руководителей приняло участие. Я надеюсь, что те, кто прошел дальше, в полуфиналы, будут не менее активны, и хочу пожелать им удачи, потому что на очном этапе перед ними будут поставлены еще более сложные задачи", – отметил Комиссаров.

Всего полуфиналов будет девять, в Центральном федеральном округе по причине самой высокой конкуренции было принято решение провести два полуфинала. Финал конкурса, к участию в котором будут приглашены 300 лучших участников со всей России, пройдет в Москве в январе-феврале 2018 года.