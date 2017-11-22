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Общество

В финальный этап конкурса «Лидеры России» прошли 2700 человек

16:2422.11.2017
(обновлено: 16:31 22.11.2017)
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© Fotolia / undreyВ финальный этап конкурса Лидеры России прошли 2700 человекВ финальный этап конкурса Лидеры России прошли 2700 человек
© Fotolia / undrey

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. 2700 человек прошли в очную отборочную часть по итогам проведения заочного этапа конкурса "Лидеры России", сообщил руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Кириенко: никаких привилегий на конкурсе "Лидеры России" – нет

"Это соответствует 300 участникам в полуфинале в каждом федеральном округе кроме центрального, где из-за огромного количества заявок было принято решение проводить два полуфинала по 300 человек", – добавил он.

Организаторы планировали получить около 10 000 заявок, а по итогам их прислали почти 200 000 человек.

"Вывод – это то, конечно, что у нас в стране явный дефицит социальных лифтов, если такой спрос на продвижение, на то, чтобы показать себя, на то, чтобы себя проявить, на то, чтобы была возможность продвинуться дальше", – отметил Комиссаров.

Анализ данных участников показал, что 55% конкурсантов моложе 35 лет. Также статистика говорит о том, что 80% прошедших в следующий этап не были ранее представлены в сегменте государственного управления высокого уровня.

Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Подведены итоги прохождения первых тестов конкурса "Лидеры России"

Собственники бизнеса и акционеры составляют 10% участников, руководители организаций – 12%, руководители высшего звена – 25%, члены правления – 1%.

Доля женщин среди конкурсантов снизилась – в начале их было 26%, а сейчас уже 15%.

Завершающий тест на управленческий потенциал прошли 12 500 человек. Именно по его итогам было отобрано 2700 участников полуфинала.

"Дистанционный этап отбора был очень непростым, тесты были сложные, и мы очень рады, что такое большое количество активных руководителей приняло участие. Я надеюсь, что те, кто прошел дальше, в полуфиналы, будут не менее активны, и хочу пожелать им удачи, потому что на очном этапе перед ними будут поставлены еще более сложные задачи", – отметил Комиссаров.

Всего полуфиналов будет девять, в Центральном федеральном округе по причине самой высокой конкуренции было принято решение провести два полуфинала. Финал конкурса, к участию в котором будут приглашены 300 лучших участников со всей России, пройдет в Москве в январе-феврале 2018 года.

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