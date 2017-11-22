Во ФСИН озвучили статистику по суицидам среди подозреваемых за пять лет

РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Число суицидов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в России с 2012 года уменьшилось на 32%, заявил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый на открытии международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

По его словам, руководство ФСИН особое внимание уделяет сохранению и поддержанию психического здоровья сотрудников и лиц, находящихся в местах лишения свободы, для этого привлекаются психологи.

"Результатом проводимой комплексной работы стало значительное сокращение суицидов подозреваемых, обвиняемых, осужденных на 32% по сравнению с 2012 годом", — сказал Рудый.

Он отметил, что психологи оказывают помощь, участвуют в профилактике ЧП, проводят исследования, обсуждают психологическую обстановку и климат в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что позволяет выявлять проблемы и своевременно на них реагировать. Диагностическому обследованию ежегодно подвергаются 99% подозреваемых, обвиняемых, осужденных, что позволяет выявить методы психологического воздействия на каждого человека, дать рекомендации, своевременно выявить склонность к деструктивному поведению.

Благодаря профилактическим мероприятиям количество суицидов среди сотрудников ФСИН в 2012-2016 годах уменьшилось на 48% и не растет последние четыре года. Также на 20% уменьшилось число сотрудников, состоящих на профилактическом учете у психологов.