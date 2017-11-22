Во ФСИН озвучили статистику по суицидам среди подозреваемых за пять лет

РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Число суицидов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в России с 2012 года уменьшилось на 32%, заявил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый на открытии международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".
"Результатом проводимой комплексной работы стало значительное сокращение суицидов подозреваемых, обвиняемых, осужденных на 32% по сравнению с 2012 годом", — сказал Рудый.
Он отметил, что психологи оказывают помощь, участвуют в профилактике ЧП, проводят исследования, обсуждают психологическую обстановку и климат в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что позволяет выявлять проблемы и своевременно на них реагировать. Диагностическому обследованию ежегодно подвергаются 99% подозреваемых, обвиняемых, осужденных, что позволяет выявить методы психологического воздействия на каждого человека, дать рекомендации, своевременно выявить склонность к деструктивному поведению.