Победители олимпиады "Я – профессионал" получат более 50 денежных премий

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Более 50 золотых медалистов олимпиады студентов "Я — профессионал" получат денежные премии: по 200 тысяч рублей для бакалавров и 300 — для магистров.

Помимо денежных призов организаторы олимпиады предложат победителям и призерам стажировки в крупных государственных и частных компаниях страны, а также создадут их профили в закрытой национальной базе "Молодые профессионалы", гарантирующей индивидуальный подход к развитию карьеры каждого победителя.

"В эту базу попадут все наши победители и призеры, и мы как организаторы гарантируем, что с каждым будет проводиться индивидуальная работа по развитию карьеры: помощь в составлении резюме, подбор возможностей для повышения квалификации и развития компетенций. Фактически база "Молодые профессионалы" будет работать как кадровое агентство", — рассказала руководитель проекта Валерия Касамара.

Еще одним призом станет максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны. Для многих победителей олимпиады это фактически будет означать отсутствие вступительных экзаменов. Каждый участник олимпиады "Я — профессионал" получит сертификат, который сможет подать в приемную комиссию любого вуза страны. Уточнить условия работы с победителями олимпиады можно будет в правилах приема конкретного вуза.

Зарегистрироваться на олимпиаду "Я — профессионал" можно на сайте https://yandex.ru/profi/ до 10 декабря, однако уже с 1 декабря начнутся отборочные онлайн-туры по ряду направлений, поэтому организаторы советуют не затягивать с подачей заявок. Очный тур олимпиады состоится 27-30 января, а уже в начале марта назовут победителей.