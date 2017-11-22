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В Нижегородской области планируют провести ревизию всех спортсооружений

15:2422.11.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНижний Новгород. Архивное фотоНижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. Ревизию всех спортивных сооружений планируют провести в Нижегородской области, чтобы потом решить, какие из них будут реконструированы или перепрофилированы, сообщил врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Нам нужно уделять внимание не только новым спортивным объектам, но и восстановлению старых. В регионе необходимо провести ревизию всех спортсооружений с принятием последующих решений по их сохранению и реконструкции или, возможно, речь будет идти о перепрофилировании", — сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

По словам врио главы региона, он дал соответствующее поручение областному министерству спорта, но эту работу надо проводить вместе с главами городов и районов, потому что большинство объектов – муниципальные.

В среду Никитин посетил в Дзержинске спорткомплекс "Капролактамовец" и оценил результаты его реконструкции, выполненной в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы", уточняет пресс-служба.

Сейчас "Капролактамовец" включает в себя крытый легкоатлетический манеж, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, крытый плавательный бассейн, легкоатлетический комплекс с беговыми дорожками и секторами, футбольное поле с искусственным покрытием. В 2016 году в спорткомплексе установлено оборудование для занятий воркаутом, а в этом году — уличные тренажеры, дополняется в сообщении.

Центр Нижнего Новгорода. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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В Нижегородской области появится совет по делам молодежи при губернаторе
По информации пресс-службы, на базе спорткомплекса работают отделения футбола, бокса, плавания, тенниса, легкой атлетики, пауэрлифтинга, рукопашного боя, в которых занимаются 1 175 детей.

Руководитель комплекса, заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр, двукратный чемпион мира Андрей Куваев рассказал, что в общей сложности за 2012-2017 годы на реконструкцию "Капролактамовца" было направлено около 60 миллионов рублей из средств городского, областного и федерального бюджетов, говорится в сообщении.

Во время осмотра Никитин совместно с руководством Дзержинска обсудили возможность строительства новых беговых дорожек вокруг футбольного поля. "Я посмотрел крытый манеж, где можно заниматься легкой атлетикой, но, конечно, лучше беговые дорожки тоже восстановить. Необходимо активизировать эту работу, мы на областном уровне тоже будем помогать", — цитирует Никитина пресс-служба.

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