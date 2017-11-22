В Госдуме выступили за ужесточение ответственности для СМИ-иноагентов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов выступает за ужесточение мер ответственности для СМИ-иностранных агентов в РФ.

Ранее закон о СМИ-иностранных агентах был принят Госдумой в ответ на притеснение российских СМИ в США. В среду документ был одобрен Советом Федерации. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

"Нам кажется, что меры приняты достаточно мягкие в данном случае, не полностью адекватные, учитывая ту жесткость законодательства, принятого в США в отношении иностранных СМИ, вплоть до уголовного преследования, полного раскрытия информации по источникам финансирования, по источникам информации. Мы считаем, что в случае, если наши отношения в данной сфере останутся заблокированными, нам стоит перейти к более жестким мерам по повышению ответственности так называемых иностранных агентов-СМИ перед законом, перед нашей страной", — сказал Гаврилов, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме с участием главы Минюста Александра Коновалова.