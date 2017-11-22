Подмосковную "Систему-112" научат прогнозировать возможные ЧС

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Систему-112" в Московской области планируют модернизировать, благодаря чему она сможет прогнозировать возможные чрезвычайные ситуации (ЧС), также будет повышена оперативность реагирования на происшествия, сообщает пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

"В 2018 году в "Системе-112" Московской области планируется внедрение системы аналитики внешних данных с целью прогнозирования и повышения оперативности реагирования на происшествия и ЧС", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первые вызовы "Система — 112" Московской области начала принимать с 1 июня 2015 года. За это время уже обработаны свыше 19 миллионов вызовов, а время прибытия экипажей экстренных служб в Подмосковье сократилось более чем на две минуты.

Как отмечается в материале, "Система-112" Московской области является самой масштабной на территории России. В обеспечении ее работы задействованы более трех с половиной тысяч специалистов. За сутки они принимают в среднем более 20 тысяч вызовов.В структуру подмосковной "Системы-112" входит 455 объектов, в том числе 69 ЕДДС муниципальных образований, 89 служб пожарной охраны, 179 дежурных частей полиции и ГИБДД, 108 станций скорой медицинской помощи, служба "Антитеррор", газовая служба, комитет лесного хозяйства и другие.

Кроме того, на территории Подмосковья в 2017 году впервые в России заработало мобильное приложение "112". Внедрено геопозиционирование — автоматическое определения местонахождения заявителя. Осуществляется прием обращений посредством СМС-сообщений, организовано дежурство сурдопереводчиков, которые принимают вызовы от людей с нарушением слуха и речи через Skype.