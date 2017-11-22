Осужденным матерям могут разрешить дольше оставаться с детьми

РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Осужденным матерям в России могут разрешить дольше оставаться вместе с детьми в специальном доме ребенка, заявил первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый на открытии Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

По закону, до трехлетнего возраста малыш находится с осужденной матерью. Если ребенку исполняется три года, а срок отбывания наказания осужденной женщины не превышает один год, ребенка оставляют с матерью до истечения срока наказания.

"В настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении предельного срока пребывания ребенка с матерью", — сказал Рудый.

Он рассказал, что в настоящий момент в специализированных домах ребенка воспитываются более 500 детей. В этих домах созданы условия для совместного проживания осужденных матерей с детьми. Женщины с малышами проживают в комнатах, рассчитанных на 1-3 матерей. Отдельно оборудованы игровые, ванные комнаты, прачечные, оборудованные детские площадки.

Рудый указал, что ФСИН утвердила дорожную карту по совместному проживанию осужденных матерей с детьми, основной задачей которой является поэтапный переход к такому проживанию для полноценного развития ребенка.

Согласно указу президента РФ, осужденным женщинам с детьми-инвалидами и мужчинам, являющимися единственными родителями у ребенка-инвалида, дается право на четыре выезда в год сроком на 15 дней для свидания с детьми. Для женщин с детьми до 14 лет и мужчин, являющимися единственными родителями таких детей, дается право на два выезда в год на 10 дней.