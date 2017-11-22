Якутия предложила усилить методическое обеспечение учителей языков КМНС

ЯКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. Якутия предложила разработать программу учебно-методического обеспечения учителей языков коренных и малых народов Севера в рамках модернизации содержания и образовательных технологий обучения на родных языках КМНС, сообщила РИА Новости первый заместитель министра образования Якутии Феодосия Габышева.

Габышева приняла участие в первом Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, который прошел 20-21 ноября в Санкт-Петербурге. На съезд собрались 350 представителей из 25 субъектов РФ. Республику Саха (Якутия) представляла делегация из 47 человек, в том числе 16 учителей из арктических районов.

"Сегодня перед системой образования в целом, в том числе перед учителями родных языков коренных малочисленных народов, стоят новые цели. В стране осуществляется переход на новые образовательные стандарты на всех уровнях образования. Назрела необходимость модернизации содержания и образовательных технологий обучения на языках коренных и малых народов Севера, чему и был призван содействовать съезд. Мы, в частности, предложили разработать программу учебно-методического обеспечения учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", — сказала Габышева.

Она напомнила, что одной из задач, поставленных Концепцией устойчивого развития Севера, Сибири и Дальнего Востока на период до 2025 года является повышение доступа к образовательным ресурсам малочисленных народов Севера с учётом их этнокультурных особенностей, сохранение их культурного наследия.

"Полагаю, что съезд стал точкой отсчета для решения проблем и для совершенствования системы образования как основы устойчивого развития коренных малочисленных народов нашей страны", — заключила Габышева.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования РС (Я), именно Якутия выступила инициатором проведения мероприятия. Глава республики Егор Борисов в приветствии участникам съезда отметил, что в республике "создаются все необходимые условия для настоящего и будущего коренных народов, для их всестороннего развития, принимаются все необходимые меры по недопущению исчезновения отдельных этносов и народностей в условиях глобальных процессов". Борисов напомнил, что с 90-х годов прошлого века в республике реализуется комплексное направление "Арктическое образование", которое обеспечивает получение детьми качественного и доступного образования с сохранением при этом национальной идентичности.

В рамках съезда было учреждено межрегиональное общественное движение "Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока". Еще одним результатом работы форума стал проект Концепции преподавания родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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