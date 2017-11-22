Аксенов: энергоблокада Крыма войдет в учебники как пример единства крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Энергоблокада Крыма и преодоление ее последствий войдут в историю как пример единства крымчан, которые в эти трудные дни проявили свои лучшие качества, написал на своей станице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, напомнив о второй годовщине начала энергоблокады полуострова.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.

"Уверен, что энергоблокада Крыма и преодоление ее последствий войдут в будущие учебники отечественной истории. С одной стороны – как акт государственного терроризма, организованный преступным киевским режимом. С другой – как очередной пример единства крымчан, которые в те трудные дни проявили свои лучшие качества – патриотизм, взаимовыручку, гражданскую зрелость и ответственность", — написал Аксенов.

Он отметил особую роль всех россиян и руководства страны в организации помощи обесточенному полуострову. Аксенов напомнил, что уже спустя десять дней первые 200 мегаватт были переданы в Крым по первой нитке энергомоста.

Глава Крыма обратил внимание, что действия организаторов подрыва опор ЛЭП до сих пор не получили должной оценки со стороны международных организаций.

"Надеюсь, учебники расскажут и о реакции так называемых правозащитников на энергоблокаду нашего полуострова. Ни одна из международных правозащитных организаций ни тогда, ни позже никак не отреагировала на это вопиющее нарушение всех мыслимых прав крымчан, включая право на жизнь", — написал Аксенов.

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