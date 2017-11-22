Руденя: около 50 площадок для мини-футбола появятся в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 22 ноя — РИА Новости. Около 50 новых площадок для мини-футбола с искусственным покрытием и столько же комплектов уличных тренажеров планируется установить в Тверской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

"Реализацию проекта развития спортивной инфраструктуры мы обсуждали в ходе заседания правительства региона. Так, планируется установить 45 площадок для мини-футбола и столько же комплектов уличных тренажеров", — сказал Руденя.

По его словам, для того, чтобы обеспечить доступность занятий спортом для подрастающего поколения, будет разработана и утверждена дорожная карта по установке новой спортивной инфраструктуры и модернизации уже имеющейся с указанием конкретных муниципалитетов.

"Люди должны знать, когда и какой объект будет установлен на территории их проживания, чтобы понимать перспективы развития муниципалитета", — подчеркнул губернатор.

Руденя добавил, что местоположение спортивных сооружений будут определяться на конкурсной основе, приоритет власти отдадут сельским территориям, в особенности тем, которые отстают в экономическом развитии от своих соседей.

"В этом году регион подал заявку на установку 10 школьных стадионов по социальной программе "Газпром — детям", участие в которой позволит поддержать развитие спорта на территории области. Также правительством области рассматривается возможность возведения в муниципальных образованиях малобюджетных универсальных спортивных залов. Реализовать первый подобный проект планируется уже в следующем году", — отметил Руденя.

Кроме того, губернатор призвал ассоциацию муниципальных образований региона активнее участвовать в этой работе, от результатов которой зависит не только укрепление здоровья населения, но и создание привлекательных условий для жизни в области.

По данным пресс-службы облправительства, реализация проекта развития спортивной инфраструктуры в Тверской области началась в 2017 году. По итогам конкурсного отбора осенью было установлено 13 плоскостных спортивных сооружений в Бежецке, Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском,Лихославльском, Кимрском, Бологовском, Калининском, Вышневолоцком, Старицком районах. Идет работа по монтажу 27 комплектов уличных тренажеров. На эти цели власти выделили из областного бюджета почти 34 миллиона рублей. Кроме того, завершается установка трибун на 1,5 тысячи мест на стадионе в городе Вышний Волочек.

Другие новости региона читайте здесь >>