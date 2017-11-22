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В Дарвиновском музее покажут скелет вымершей птицы додо

08:1422.11.2017
(обновлено: 08:19 22.11.2017)
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© Фото : CyberskyГосударственный Дарвиновский музей. Архивное фотоГосударственный Дарвиновский музей. Архивное фото
© Фото : Cybersky

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Скелет вымершего маврикийского дронта достанут из хранилища Дарвиновского музея впервые за шесть лет в честь 185-летнего юбилея писателя Льюиса Кэррола, сделавшего эту птицу одним из персонажей сказки "Алиса в Стране чудес", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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"19 декабря в Государственном Дарвиновском музее выставят уникальный экспонат — единственный в России скелет дронта (додо) с острова Маврикий. В последний раз птицу додо видели в природе почти три столетия назад. Редкий экземпляр в своих коллекциях хранят всего около двух десятков музеев в мире. Среди них Галерея эволюции в Париже, Музей естествознания в Вене и Британский музей", — говорится в материале портала.

Как рассказали порталу в пресс-службе Дарвиновского музея, скелет птицы додо был завезен в Россию в 1919 году, частью коллекции он стал в 1997 году. Последние шесть лет его не доставали из хранилища, где он находился в специальном деревянном коробе, предохраняющем экспонат от пыли.

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Как отмечается, Льюис Кэррол неслучайно сделал птицу персонажем своей сказки. Когда писатель заикался, он произносил свою настоящую фамилию "До-До-Доджсон", поэтому в шутку прозвал себя Додо. Однако, додо — настоящая птица дронт, когда-то обитавшая на островах Маврикий и Родригес в Индийском океане. Маврикийский дронт отличался большим сильным клювом и мощными лапами. При этом дронты были упитанными, доверчивыми, не умели летать и быстро бегать. Поэтому в XVII веке они стали легкой добычей моряков и завезенных людьми домашних животных. Спустя сто лет после первого знакомства с людьми птицы были полностью истреблены, а к XIX веку их успели позабыть и даже считали мифом.

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Сообщается, что кроме скелета вымершего дронта в залах музея будут представлены рисунки тех, кто мог видеть додо. В экспозицию вошли копии изображений дронта из судового журнала голландского корабля "Гельдерланд" (1602 г.), рисунки из пражской коллекции императора Рудольфа II (1610 г.), наиболее популярное изображение додо британского орнитолога Джорджа Эдвардса (1626 г.), а также картина индийского художника Мансура (около 1610–1625 годов). Увидеть эти работы и скелет птицы додо можно будет до 25 февраля.

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