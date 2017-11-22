В аэропорт "Домодедово" начинают ходить двухэтажные "аэроэкспрессы"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости/Прайм. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами в среду, 22 ноября, запускает двухэтажные поезда между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово", сообщила компания.

Первые двухэтажные поезда "Аэроэкспресс" запустил 27 октября 2017 года по маршруту Киевский вокзал – аэропорт "Внуково". Швейцарская компания Stadler построила для "Аэроэкспресс" 11 двухэтажных поездов. Ранее "Аэроэкспресс" перевозил пассажиров только на одноэтажных поездах.

"Первый состав нового поколения (в направлении аэропорта "Домодедово" – ред.) отправится с Павелецкого вокзала в 05:15. На маршруте "Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово" до конца 2017 года будет введено в эксплуатацию 7 новых двухэтажных поездов", — говорилось в сообщении.

Двухэтажные "аэроэкспрессы" способны развивать скорость до 160 километров в час. Всего предусмотрено 396 сидячих мест в четырехвагонном поезде и 700 мест в шестивагонном поезде, из них 84 места в бизнес-классе. Каждый вагон оснащен несколькими экранами, розетками, удобными и легко трансформирующимися креслами и бесплатной Wi-Fi сетью.

Представитель "Аэроэкспресса" напомнил, что между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево продолжат курсировать одноэтажные поезда.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" в первом полугодии 2017 года увеличил перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до более 5,4 миллиона человек. Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.