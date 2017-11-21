Тамбовская область намерена войти в десятку лидеров в рейтинге АСИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Тамбовская область, которая за последний год поднялась в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 19 на 11 место, намерена войти в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов, сообщил глава региона Александр Никитин.

"В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Тамбовская область занимает 11 место. Это очень авторитетный рейтинг, на который мы сегодня ориентируемся среди множества других. Мы считаем, что этот рейтинг занимает первостепенное значение, мы ставим перед собой задачу на следующий 18-й год по итогам уходящего 2017 года оказаться в десятке ведущих регионов страны", — сказал Никитин в ходе презентации потенциала Тамбовской области в посольстве Японии в РФ.

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