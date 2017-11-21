Постпред России при ОБСЕ осудил "произвол" в отношении российских СМИ

ВЕНА, 21 ноя — РИА Новости. Россия категорически против причинения вреда интересам профессиональных журналистов как в РФ, так и в США, но не допустит оставления без реакции произвол в отношении российских СМИ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Его слова приводятся в поступившем в РИА Новости комментарии на заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира по поводу ситуации вокруг статуса зарубежных средств массовой информации на территории России и США.

На прошлой неделе Дезир выразил "обеспокоенность в связи с серией мер, которые предприняли США и Россия, с требованием к иностранным СМИ зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов".

Представитель ОБСЕ также "спросил о последствиях этих требований касаемо возможности этих СМИ и их журналистов свободно выполнять свою работу", назвав "опасной практикой" обозначение СМИ как "иностранных агентов", считая такую регистрацию неприемлемой.

Лукашевич отметил, что постпредство РФ при ОБСЕ полностью разделяет "стремление представителя обеспечить прозрачные и недискриминационные условия работы для всех СМИ из третьих стран как в США, так и в любом другом государстве пространства ОБСЕ".

"Хотели бы обратить внимание Арлема Дезира на тот непреложный факт, что российская сторона всегда стремилась обеспечить максимально комфортные условия работы для всех без исключения зарубежных новостных ресурсов. Нас же вынуждают идти на ответные шаги в свете откровенно репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации — прежде всего телеканала Russia Today, которому статус иностранного агента был вменен под угрозой целого ряда санкций", — заявил Лукашевич.

По его словам, российские дипломаты "категорически против эскалации ситуации, в которой могут пострадать интересы профессионального журналистского сообщества, однако мы не можем оставить возмутительный произвол в отношении наших СМИ в США без должной реакции".

"Не мы объявили "войну без правил". Не мы стали инициаторами истеричной русофобской "охоты на ведьм", жертвами которой становятся в том числе и российские новостные ресурсы. Не мы под предлогом борьбы против российской "пропагандистской машины" фактически попираем основополагающие принципы свободы выражения мнения. И если и когда американские власти, открывшие "ящик Пандоры", решат его закрыть – и мы будем готовы последовать их примеру", — подчеркнул Лукашевич.

Госдума в минувшую среду поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст.

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.