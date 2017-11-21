В ГАИ за пять лет сократили 22% сотрудников

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Штат Госавтоинспекции за пять лет сократили на 22% при том, что количество машин по стране, наоборот, выросло на 23%, сообщил во вторник первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"За последние пять лет личный состав Госавтоинспекции по стране сокращён на 31 тысячу человек, или на 22%. При этом за последние пять лет прирост транспорта составил 23%, до 56,6 миллиона единиц", — сказал он на заседании в Госдуме.

Сотрудников ГИБДД не хватает, в частности, в Москве – инспекторский состав ДПС обеспечен сотрудниками лишь на 45%.