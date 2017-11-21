Бабич назвал Пензенскую область лучшей по качеству региональных дорог

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. В Пензенской области 63% дорог регионального значения приведены в нормативное состояние, что является лучшим показателем в Приволжском федеральном округе, заявил полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

"Шестьдесят три процента региональных дорог приведены в нормативное состояние, и этот показатель является лучшим в Приволжском федеральном округе. Семьдесят два процента муниципальных дорог приведены в нормативное состояние, и область занимает второе место в ПФО", — цитирует слова Бабича пресс-служба губернатора Пензенской области.

Бабич во вторник в ходе визита в Пензу заявил, что регион является лидером по решению целого ряда задач, связанных с инфраструктурным строительством и участием в федеральных проектах.

"Проект "Безопасные и качественные дороги" — действительно, один из лучших показателей не только в округе, но и в стране. "Развитие комфортной городской среды" — тоже успешно развивается проект. Правительством Пензенской области… делается всё для того, чтобы люди почувствовали эффект от этих важных проектов, которые реализуются по поручению нашего президента", — отметил полпред.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что отличительной особенностью современной России является активное строительство, ремонт дорог и тротуаров, реконструкция мостов.

"Для нашего региона имеет большое значение возможность реконструкции транспортных объектов, развития дорожной сети… Пензенская область вошла в проект "Безопасные и качественные дороги", это большие федеральные деньги – 721 миллион рублей, которые мы получили из федерального бюджета, и с задачей мы справились", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.