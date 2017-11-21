Комитет Госдумы поддержал проект о неофициальном использовании герба России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, дающий возможность неофициального использования государственного герба Российской Федерации.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как ранее отмечал Крашенинников, эта инициатива расширяет возможность использования государственного герба, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования.

В настоящее время использование государственного герба РФ возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность неофициального использования государственного герба, отмечал ранее депутат.

По мнению авторов инициативы, принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма.