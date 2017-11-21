Пензенская область решает вопрос с организацией парковок

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Власти Пензенской области проводят активную работу по организации дорожного движения, в том числе по вопросу парковочных мест, заявил во вторник губернатор Иван Белозерцев.

"Проводится активная работа по организации дорожного движения. Транспортных средств очень много, и нам необходимо работать над обустройством парковочных мест, создавать условия для людей, чтобы они могли оставить свой автомобиль", – цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич во время визита в Пензу во вторник нацелил на поиск оптимальных решений для городской среды, отдельно остановившись на перехватывающих парковках, подземных паркингах и других современных вариантах организации стоянки транспорта.

"Мы понимаем, что это огромные затраты, ресурсы ограничены, но делать это нужно", – цитирует слова Бабича пресс-служба губернатора.