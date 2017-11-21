Более 10 тыс детей путешествовали по Подмосковью по программе "Моя Россия"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более десяти тысяч детей посетили в этом году достопримечательности Московской области по президентской программе "Моя Россия", сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Кроме того, в этом году в маршруты программы "Моя Россия" были включены экскурсии по объектам культурного и исторического наследия региона: Сергиев Посад, Коломна, государственный музей-заповедник "Зарайский Кремль", Истра и МВК "Новый Иерусалим", Серпухов, а также государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово".
По словам Косаревой, Московская область предлагает и другие культурно-познавательные туристические маршруты для детей. Например, патриотическую программу "Дороги Победы". Планируется, что до конца года мероприятиями этого проекта будет охвачено более 3 тысяч школьников. Растет у детей и популярность туристического маршрута "От кареты до ракеты". Он включает посещение Дома космонавтов и Музея космонавтики в Королеве.