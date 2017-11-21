Смоленский Дорогобуж получит два автомобиля скорой медицинской помощи

СМОЛЕНСК, 21 ноя — РИА Новости. Моногород Дорогобуж в Смоленской области получит два автомобиля скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"В целях обеспечения в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицинской помощи Минпромторгу из резервного фонда правительства России направляются свыше 680 миллионов рублей для дополнительной поставки в 59 субъектов Федерации, среди которых и Смоленская область, новых автомобилей скорой медицинской помощи в соответствии с потребностями регионов. В частности, два автомобиля скорой медицинской помощи получит моногород Дорогобуж", — сказал собеседник агентства.
В пресс- службе также отметили, что до конца этого года автопарки лечебных учреждений Смоленской области пополнятся еще восемью автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными за счет средств федерального бюджета.