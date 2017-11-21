В Пензенской агломерации с начала года отремонтировали почти 100 км дорог

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. В Пензенской области в текущем году по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" в надлежащее состояние привели 94,84 километра дорог, на что было направлено 1,252 миллиарда рублей, сообщил во вторник губернатор области Иван Белозерцев.

По словам главы региона, ремонтные работы были выполнены на 129 объектах Пензенской агломерации, в которую входят Пенза, город Заречный и Засечный сельсовет Пензенского района области.

"По результатам реализации проекта Пензенская область находится в числе регионов-лидеров… В общей сложности выполнено работ на сумму 1,252 миллиарда рублей. Жители отмечают положительные изменения и выражают благодарность", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.

Одним из отремонтированных объектов стала улица Антонова в Пензе, которая соединяет с центром города динамично развивающийся микрорайон, где активно ведется жилищное строительство. На этой улице была проведена реконструкция свыше 1,1 километра дорожного полотна, число полос движения увеличено до четырёх, обустроены тротуары шириной три метра.

В процессе ремонта выполнено переустройство инженерных сетей, строительство ливневого коллектора, организовано уличное освещение. Как отметили в пресс-службе, в результате реконструкции объекта, помимо задачи по расширению проезжей части, решился вопрос подтопления территорий и повысилась безопасность дорожного движения.

Министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что объединение нескольких задач при реконструкции улично-дорожной сети позволяет обеспечить ее оптимальное функционирование. "Такие комплексные проекты – это один из вариантов решения транспортных проблем. В следующем году этот проект будет продолжаться, федеральное финансирование подтверждено бюджетными решениями", – цитирует слова Соколова пресс-служба губернатора.