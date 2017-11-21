Личный кабинет на сайте ФНС может пополниться расчетом будущей пенсии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сумма страховых взносов, уплаченных за граждан работодателем, а также возможность рассчитать размер будущей пенсии может появиться в "личном кабинете" налогоплательщика на сайте ФНС, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Выступая на коллегии ФНС, Голикова отметила, что передача администрирования страховых взносов в налоговую службу была правильным решением, поскольку это привело в существенному росту поступлений платежей. При этом в сервисе "личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС пока нет данных о страховых платежах, которые уплачивает за работников работодатель. "Но страховые взносы в личном кабинете налогоплательщика могут и должны быть. И это существенно упростит понимание наших граждан, почему и сколько причитается все-таки пенсия, когда он будет выходить на пенсию, и сколько работодатель за него заплатил", — сказала Голикова.

"Дальше, если в эту систему будет, извините за термин, "подставлена" соответствующая пенсионная формула, то на основе этих данных очень легко будет определить технически — а сколько же пенсия", — добавила она.

Глава Счётной палаты признала, что это приведёт к потерям в других ведомствах, которые тратят огромные деньги на аналогичные сервисы.

"На сегодня в системе администрирования социальных фондов работает, по данным на конец 2016 года, 156 тысяч человек… Это очень большой административный ресурс, который может быть оптимизирован при последующем развитии сервисов налоговой службы и соответствующего уточнения законодательства", — сказала Голикова, выступая на коллегии ФНС.

"У нас всё время идет спор по поводу того, кто сильней и кто на себя какое одеяло перетянет — фонды или налоговая служба. В данном случае, по-моему, спор абсолютно неуместен, потому что мы решаем единую задачу, задачу, которая существенно облегчит администрирование, понимание граждан, а что же им причитается, и сократит издержки на все системы администрирования", — сказал Голикова.

Эта идея понравилась первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, который также участвовал в заседании коллегии.

"Все данные по страховым платежам должны быть в личном кабинете, я не понимаю, почему их там нет. Иметь возможность подключения к личному кабинету формулы по пенсионному обеспечению. Это удобный сервис", — сказал Шувалов.

Он признал, что это приведёт к сокращению финансирования аналогичных сервисов в других ведомствах. "Это не имеет никакого значения. Главное — чтобы нам с вам было удобно. И у нас не так много денег, чтобы мы бросались ими попусту. Конечно, это надо создавать на базе ФНС", — сказал он.