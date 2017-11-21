Личный кабинет на сайте ФНС может пополниться расчетом будущей пенсии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сумма страховых взносов, уплаченных за граждан работодателем, а также возможность рассчитать размер будущей пенсии может появиться в "личном кабинете" налогоплательщика на сайте ФНС, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
"Дальше, если в эту систему будет, извините за термин, "подставлена" соответствующая пенсионная формула, то на основе этих данных очень легко будет определить технически — а сколько же пенсия", — добавила она.
Глава Счётной палаты признала, что это приведёт к потерям в других ведомствах, которые тратят огромные деньги на аналогичные сервисы.
"На сегодня в системе администрирования социальных фондов работает, по данным на конец 2016 года, 156 тысяч человек… Это очень большой административный ресурс, который может быть оптимизирован при последующем развитии сервисов налоговой службы и соответствующего уточнения законодательства", — сказала Голикова, выступая на коллегии ФНС.
Эта идея понравилась первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, который также участвовал в заседании коллегии.
"Все данные по страховым платежам должны быть в личном кабинете, я не понимаю, почему их там нет. Иметь возможность подключения к личному кабинету формулы по пенсионному обеспечению. Это удобный сервис", — сказал Шувалов.
Он признал, что это приведёт к сокращению финансирования аналогичных сервисов в других ведомствах. "Это не имеет никакого значения. Главное — чтобы нам с вам было удобно. И у нас не так много денег, чтобы мы бросались ими попусту. Конечно, это надо создавать на базе ФНС", — сказал он.