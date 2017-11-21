В Тульской области восстановили энергоснабжение 14 населенных пунктов

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили электричество 14 населенных пунктов в двух районах Тульской области после аварийного отключения, сообщает региональное управление МЧС.

Информация об отключении энергии поступила в управление МЧС в 08.38 мск во вторник. По данным МЧС, без электричества остались три населенных пункта в Кимовском районе (123 дома с общей численностью населения около 270 человек) и 11 населенных пунктов Одоевского района (222 дома с общей численностью населения около 250 человек).

"По состоянию на 13.47 мск электроснабжение в Одоевском районе восстановлено… По состоянию на 14.25 мск электроснабжение в Кимовском районе восстановлено", — говорится в сообщении.

По данным "Тулэнерго", причиной отключения стала непогода — мокрый снег и сильный ветер.