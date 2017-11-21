Пензенский губернатор предложил поправки в федеральный проект ремонта дорог

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил Минтрансу России поменять в качестве участника федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" город Заречный, где свыше 80% дорог уже приведены в нормативное состояние, на другой муниципалитет области, сообщила пресс-служба главы региона.

В проект "Безопасные и качественные дороги" включена Пензенская агломерация, в которую вошли Пенза, город Заречный и Засечный сельсовет Пензенского района Пензенской области. Общая протяженность автодорог, вошедших в агломерацию, составила 873,2 километра, из них 690 километров — дороги областного центра.

"В Заречном на сегодняшний день более 80% дорог приведены в нормативное состояние, в следующем году этот показатель достигнет порядка 90%", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

"Есть ли возможность заменить одно из участвующих в проекте муниципальных образований на другое?" — обратился Белозерцев к министру транспорта РФ Максиму Соколову, который во вторник находится с визитом в Пензе.

Глава Минтранса не исключил возможности решения этого вопроса. "В ближайшем времени состоится корректировка проекта на 2018 год. В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры можно рассмотреть это предложение", — цитирует слова Соколова пресс-служба губернатора.

"В 2019 году начнется второй этап реализации проекта "Безопасные и качественные дороги", предусматривающий не только приведение существующих дорог в нормативное состояние, но и развитие транспортной сети", — добавил министр.