В Подмосковье с января вырастет плата за проезд в автобусах и троллейбусах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 1 января 2018 года в Подмосковье вступят в силу изменения, по которым стоимость поездок в автобусах и троллейбусах в регионе увеличится на 4%, сообщил портал правительства Подмосковья, ссылаясь на соответствующее постановление правительства региона.

"При оплате с использованием транспортной карты на автомобильном общественном транспорте и городском наземном электрическом транспорте стоимость билета с первой по десятую поездки составит 32,92 рубля, с 11 по 20 — 30,62 рубля. С 21 поездки — по 30-ю тариф составит 28,31 рубля. С 31 по 40 — 26,01 рубля, с 41 по 50 — 23,7 рубля и с 51-й поездки — 21,4 рубля. Рост, по сравнению с действующими тарифами, составит 4%", — сообщает правительственный сайт. Данные тарифы будут действовать, если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области.

Разовый билет в городском сообщении будет стоить 48 рублей, сейчас его цена составляет 46 рублей. Подорожает и оплата с использованием единой транспортной карты учащегося: с 1-й по 35-ю поездку — 16,46 рубля против тарифа в 15,83 рубля, действующего сейчас, рост составит 3,9%. Точно так же изменился и тариф "Льготный".

Стоимость одной поездки до 5 километров включительно при оплате с помощью банковской карты с бесконтактной технологией оплаты составит 32,92 рубля, сейчас цена такого билета равна 31,65 рубля.

Все остальные тарифы на автобусы и троллейбусы повысятся также на 4%.

"Постановление правительства Московской области об изменении тарифов на поездки на автобусах и троллейбусах в регионе вступит в силу с 1 января 2018 года", — сообщается на сайте правительства Московской области.