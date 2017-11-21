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Общество

В Подмосковье с января вырастет плата за проезд в автобусах и троллейбусах

14:5221.11.2017
(обновлено: 14:53 21.11.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАвтобусы. Архивное фотоАвтобусы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 1 января 2018 года в Подмосковье вступят в силу изменения, по которым стоимость поездок в автобусах и троллейбусах в регионе увеличится на 4%, сообщил портал правительства Подмосковья, ссылаясь на соответствующее постановление правительства региона.

Заправщик на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Снижена арендная плата для владельцев газозаправочных станций в Подмосковье
"При оплате с использованием транспортной карты на автомобильном общественном транспорте и городском наземном электрическом транспорте стоимость билета с первой по десятую поездки составит 32,92 рубля, с 11 по 20 — 30,62 рубля. С 21 поездки — по 30-ю тариф составит 28,31 рубля. С 31 по 40 — 26,01 рубля, с 41 по 50 — 23,7 рубля и с 51-й поездки — 21,4 рубля. Рост, по сравнению с действующими тарифами, составит 4%", — сообщает правительственный сайт. Данные тарифы будут действовать, если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области.

Разовый билет в городском сообщении будет стоить 48 рублей, сейчас его цена составляет 46 рублей. Подорожает и оплата с использованием единой транспортной карты учащегося: с 1-й по 35-ю поездку — 16,46 рубля против тарифа в 15,83 рубля, действующего сейчас, рост составит 3,9%. Точно так же изменился и тариф "Льготный".

Стоимость одной поездки до 5 километров включительно при оплате с помощью банковской карты с бесконтактной технологией оплаты составит 32,92 рубля, сейчас цена такого билета равна 31,65 рубля.

Все остальные тарифы на автобусы и троллейбусы повысятся также на 4%.

"Постановление правительства Московской области об изменении тарифов на поездки на автобусах и троллейбусах в регионе вступит в силу с 1 января 2018 года", — сообщается на сайте правительства Московской области.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Robin Goodov
Может я пророк или ясновидящей - нет , просто здравомыслящий!!!
В Октябре, я написал письмо в думу:
Программа “НОВАЯ МОДЕЛЬ” запущенная Минтрансом в 2016 году - признана провальной!
- результат даже не нулевой, ОН МИНУСОВОЙ ..!!!
По 6 тыс писем в месяц получает руководство Минтранса – но проблем из своих кабинетов они не видят.
Вот история развала транспортной системы Москвы!!!

1\ В Сентябре 2016 , Минтранс в Москве, убрал все маршрутки, устроив просто транспортный коллапс.
2\ С Нового года 2017, они повысили цены за проезд в гор.\ транспорте
3\ С февраля 2017 - набрали на работу 5000 контролёров!
4\ Летом 2017 года, Минтранс пожаловался Путину, что подвижной состав устарел, а на новый денег нет (это учесть, что Минтранс монополист по перевозке пассажиров в Москве)
5\ На пороге Новый 2018 год, уже предупредили что бензин подорожает с 1 Января, как думаете проезд когда подорожает с Февраля 2018г или раньше, тогда всё понятно что будет далее, читаем сначала?
6\ Если решение проблем Минтранс видит ТОЛЬКО в повышении цен за проезд – то это не руководство, а “маски шоу”
И вот итог:
В Январе -повышается цена за проезд, в общественном транспорте!!!
15:26
21.11.2017
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