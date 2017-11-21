В Подмосковье с января вырастет плата за проезд в автобусах и троллейбусах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 1 января 2018 года в Подмосковье вступят в силу изменения, по которым стоимость поездок в автобусах и троллейбусах в регионе увеличится на 4%, сообщил портал правительства Подмосковья, ссылаясь на соответствующее постановление правительства региона.
Разовый билет в городском сообщении будет стоить 48 рублей, сейчас его цена составляет 46 рублей. Подорожает и оплата с использованием единой транспортной карты учащегося: с 1-й по 35-ю поездку — 16,46 рубля против тарифа в 15,83 рубля, действующего сейчас, рост составит 3,9%. Точно так же изменился и тариф "Льготный".
Стоимость одной поездки до 5 километров включительно при оплате с помощью банковской карты с бесконтактной технологией оплаты составит 32,92 рубля, сейчас цена такого билета равна 31,65 рубля.
Все остальные тарифы на автобусы и троллейбусы повысятся также на 4%.
"Постановление правительства Московской области об изменении тарифов на поездки на автобусах и троллейбусах в регионе вступит в силу с 1 января 2018 года", — сообщается на сайте правительства Московской области.