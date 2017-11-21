Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Около 64,3 миллиона человек привито от гриппа в России, это 44,5% от численности населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На 17.11.2017 привито 64,3 миллиона человек (44,5% от численности населения), в том числе 16,9 миллиона детей, более 166 тысяч беременных женщин, за счет работодателей привито 4,7 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Незначительное превышение эпидпорога зарегистрировано в двух регионах РФ преимущественно среди детей, отмечается в сообщении. Также наблюдается превышение эпидпорога в четырех городах без превышения по регионам в целом.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, во всех странах европейского региона активность гриппа остается на низком уровне, отмечаются единичные находки вирусов гриппа. В России также отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.