Сертификат на материнский капитал получили 8,5 миллиона семей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государственный сертификат на материнский капитал за время действия программы получили 8,5 миллиона российский семей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили 8,5 миллиона российских семей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря маткапиталу более пяти миллионов семей улучшили свои жилищные условия, из них 3,2 миллиона семей частично или полностью погасили жилищные кредиты. Кроме того, 1,8 миллиона семей улучшили жилищные условия без кредитов. Подчеркивается, что улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования материнского капитала.

Согласно сообщению, ПФР также принял 482 тысячи заявок на обучение детей и 3,7 тысячи заявок на перевод средств маткапитала на накопительную пенсию матери.

Сообщается, что в прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 115 заявлений. Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% семей.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.