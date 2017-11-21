МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума 23 ноября рассмотрит поправки в закон "О связи", направленные на борьбу с телефонным терроризмом, сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

"Двадцать третьего ноября во втором чтении будет рассматривается законопроект "О связи", принятый ранее в первом чтении. Мы договорились, что сроки подачи поправок к нему продлили, сегодня к нему можно внести еще какие-то поправки. Поправки, которые будут внесены в этот законопроект, связаны с борьбой с так называемым телефонным терроризмом", — сказал журналистам Мельников после заседания Совета Думы.