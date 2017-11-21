Смоленскую вышивку презентуют на ярмарке художественных промыслов в Москве

СМОЛЕНСК, 21 ноя — РИА Новости. Смоленская область представит уникальные льняные изделия на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, мероприятие, организованное Ассоциацией "Народные художественные промыслы России" при поддержке Министерства культуры РФ, пройдет с 13 по 17 декабря в Центральном выставочном комплексе "ЭКСПОЦЕНТР" в Москве.

"На выставке будут экспонироваться полторы тысячи произведений народного творчества. Свои работы продемонстрируют мастера из 45 субъектов Федерации. Смоленская область представит продукцию, произведенную АО "Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой". Данное предприятие является преемником учебно-художественных мастерских известной меценатки Марии Клавдиевны Тенишевой, сохранившим традиционные техники и приемы исполнения народной вышивки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, основной целью выставки-ярмарки является поддержка мастеров и умельцев со всех уголков страны, продвижение их продукции на отечественном и зарубежном рынках. Кроме того, мероприятие позволит привлечь внимание общественности к проблемам сохранения самобытных ремесел. Данный проект является крупнейшим мероприятием, презентующим народное искусство, и единственной площадкой, где столь широко представлены традиционные промыслы.

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