Россияне слушают радио около 4 часов в день, рассказал глава Роскомнадзора

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россияне слушают радио около 4 часов в день, более половины этого времени – в автомобиле, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Россияне слушают эфирное радио около 4 часов в день, 60%, то есть приблизительно 2,5 часа приходится на автомобильное радиослушание. Ландшафт рынка радио также стабилен — 85% это федеральные каналы, 15% — региональные СМИ", — сказал Жаров на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции", проходящей в Москве.

Он отметил тенденцию уменьшения сегмента разговорного радио. По словам Жарова, лидирует fm-диапазон, действуют 3613 лицензий на вещание.

"Это практически то же самое количество, которое было и в 2016 году, количество игроков на рынке также не изменилось. Я думаю, это говорит о стрессоустойчивости радиовещательной отрасли", — добавил глава надзорного ведомства.