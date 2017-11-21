Смоленщина получит около 10 млн рублей на продвижение электронных госуслуг

СМОЛЕНСК, 21 — РИА Новости. Смоленская область до конца текущего года получит из федерального бюджета порядка 10 миллионов рублей на продвижение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По поручению губернатора Смоленской области Алексея Островского в Смоленской области на системной основе ведется работа по достижению соответствующего показателя и улучшению качества предоставления услуг в электронном виде.
"Так, сегодня через региональный портал государственных и муниципальных услуг можно предварительно записаться к должностным лицам органов исполнительной власти на прием, получить разрешение на строительство, лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также воспользоваться услугами по лицензированию медицинской деятельности и сервисами Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", — сказал собеседник агентства.
По его словам, также для популяризации федерального и регионального порталов государственных и муниципальных услуг по указанию главы региона учрежден ежегодный областной конкурс "Мои госуслуги". В этом году он проходит с 7 ноября по 20 декабря.