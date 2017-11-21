Криминологию вернут в программу подготовки российских юристов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Криминологию вернут в обязательную программу подготовки юристов после обращения вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой в министерство образования с соответствующей просьбой, сообщает пресс-служба депутата.

Ранее Яровая обращалась к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой вернуть криминологию как обязательную дисциплину в программу обучения юристов.

"Криминология будет возвращена в обязательную программу подготовки юристов. Проект приказа о внесении данной дисциплины в базовую часть программы бакалавриата подготовлен Министерством образования и науки РФ", — цитирует Яровую пресс-служба.

Отмечается, что соответствующее письмо было получено депутатом от Васильевой. В письме, по ее словам, также говорится, что вопрос о возвращении в программу подготовки юристов судебной психиатрии будет рассмотрен в федеральном ученом методическом объединении в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей.

"Возвращение криминологии в обязательную программу подготовки юристов – это очень важный шаг, который позволит качественно повысить уровень подготовки юристов. Важнейшие квалификационные дисциплины были убраны из классической формы образования и подготовки юристов тихо и без обсуждения. Зачем, кем? Эти вопросы без ответа", — сообщила Яровая.