Тюмень примет международную конференцию по проблемам аутизма

ТЮМЕНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция по проблемам комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми нарушениями развития пройдет в Тюмени 4-6 декабря в рамках форума "Жизнь без преград", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Участники конференции посетят детские сады, школы, колледжи, реабилитационные центры, на пленарном заседании обсудят эффективные механизмы сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и расстройствами аутистического спектра, на секциях узнают об образовании, медицинском сопровождении и взрослой жизни людей с такими нарушениями", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что провести конференцию в Тюмени предложили участники предыдущего форума в Красноярске., которые высоко оценили богатый опыт региона по созданию комфортных условий для образования и социализации людей с инвалидностью и с расстройствами аутистического спектра.

В пресс-службе напомнили, что в рамках проекта социального партнерства "Ключ к жизни", реализуемого в Тюменской области с 2011 года, для детей, страдающих заболеваниями аутистического характера, организуются занятия по лечебной верховой езде на лошадях, дельфинотерапии, применяются другие методы лечения и реабилитации.

"Когда болеют дети, это очень серьезная проблема, всегда вызывающая сочувствие. К сожалению, ни один бюджет, ни одна страна мира не может на 100% справиться с этой проблемой и здесь не бывает лишних средств. Проект социального партнерства "Ключ к жизни" в нашем регионе как раз помогает таким ребятишкам, оказывает адресную медицинскую помощь, помогает им бороться за жизнь", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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