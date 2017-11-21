Число заявок на участие в олимпиаде "Я – профессионал" превысило 80 тысяч

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 80 тысяч заявок на участие в олимпиаде "Я — профессионал" подано за первые две недели официальной регистрации, сообщают организаторы мероприятия. Регистрация началась 7 ноября и продолжится до 10 декабря 2017 года. 1 декабря стартует отборочный онлайн-этап олимпиады, в котором смогут попробовать свои силы все авторизованные участники.

"Регистрация на олимпиаду в самом разгаре. 1 декабря, накануне старта отборочного этапа, мы ждем самую большую волну, поскольку студенты, как известно, склонны все делать в последний момент", — рассказала руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Она также отметила, что активнее всего участники регистрируются по ночам. Городами-лидерами по количеству заявок являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень и Екатеринбург.

Всего в олимпиаде 27 направлений для студентов гуманитарных, естественно-научных и технических специальностей.

Ключевая особенность олимпиады "Я — профессионал" — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Победителей ждут денежные премии, поступления в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях и профили в закрытой базе "Молодые профессионалы", доступной рекрутерам крупнейших компаний.