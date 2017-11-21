МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Рекламу "нездоровых" продуктов питания нужно ограничить, поскольку она напрямую влияет на образ жизни и здоровье населения, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Депутат заявил, что за последние годы увеличилось число людей с избыточной массой тела, ожирением.

"Наше питание, к сожалению, крайне нездоровое. Дети нормальную пищу уже не воспринимают, они едят что? Чипсы, гамбургеры, попкорн, запивают все это огромным объемом колы. Откуда это все идет? Идет разнузданная реклама, которую вы видите… Колбаса для детей,… нездоровые продукты — чипсы и все остальное рекламируется", — заявил он на пресс-конференции, посвященной международному научно-практическому форуму "Российская неделя здравоохранения-2017".

По словам депутата, реклама серьезно влияет на образ жизни. На форуме "Российская неделя здравоохранения-2017" эта проблема будет обсуждаться.

"Почему тормозится стратегия профилактики неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни? Потому что Минэкономразвития не нравится, что мы хотим ограничить рекламу нездоровых продуктов питания. В Европе не только уже ограничили, но и даже вводят акцизы на нездоровое питание, как на сигареты", — заявил депутат.