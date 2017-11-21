МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Рекламу "нездоровых" продуктов питания нужно ограничить, поскольку она напрямую влияет на образ жизни и здоровье населения, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Депутат заявил, что за последние годы увеличилось число людей с избыточной массой тела, ожирением.
По словам депутата, реклама серьезно влияет на образ жизни. На форуме "Российская неделя здравоохранения-2017" эта проблема будет обсуждаться.
"Почему тормозится стратегия профилактики неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни? Потому что Минэкономразвития не нравится, что мы хотим ограничить рекламу нездоровых продуктов питания. В Европе не только уже ограничили, но и даже вводят акцизы на нездоровое питание, как на сигареты", — заявил депутат.